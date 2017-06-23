Ректор Европейского университета ушел в отставку

Ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Олег Хархордин уходит в отставку с 1 июля. Просьбу об уходе утвердило общее собрание учредителей и попечительский совет вуза, говорится на сайте учебного заведения.

Отмечается, что Хархордин «руководил университетом с 2009 года, возглавляя его как в период бурного развития, так и в сложные моменты административных проблем во взаимоотношениях с местными и федеральными властями».

На период поиска нового ректора его обязанности в течение года будет исполнять Николай Вахтин, занимавший должность ректора с 2003 по 2009 год.

Серьезные проблемы у вуза возникли в декабре 2016 года, когда Рособрнадзор пытался лишить вуз лицензии. В марте 2017 года арбитраж поддержал отзыв лицензии у Европейского университета.

Также власти Петербурга требуют через суд выселить университет из особняка Кушелева-Безбородко, в котором тот находится.

Европейский университет в Санкт-Петербурге — частный вуз, который появился в 1994 году. В его попечительский совет входят экономист Алексей Кудрин, глава Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.