Самолет ВМС США проследил за пусками российских ракет по целям в Сирии

Самолет Военно-морских сил США летал на районом Средиземноморья, откуда Россия произвела пуски крылатых ракет по целям ИГ (группировка запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные сайтов, отслеживающих полеты военной авиации.

Согласно этим данным, американский самолет P-8A Poseidon, вылетевший с авиабазы на Сицилии, длительное время кружил над районом у побережья Сирии, закрытом в связи с проведением ракетных пусков с кораблей ВМФ РФ 23, 28 и 30 июня.

Ранее сегодня Минобороны России опубликовало видео пусков крылатых ракет с судов и подлодки.

Отмечалось, что ракеты попали в цели в районе населенного пункта Акербат сирийской провинции Хама.