Госдума приняла закон о блокировке зеркал пиратских сайтов

Госдума приняла в окончательном чтении закон о блокировке зеркал сайтов, заблокированных Мосгорсудом из-за нарушения авторских прав. Об этом сообщает «Интерфакс».

Документ был внесен правительством, его целью называлось пресечение нелегального распространения и использования музыки и фильмов в интернете.

Закон определяет, что зеркало или копия заблокированного сайта — это «сайт, сходный до степени смешения с сайтом… доступ к которому ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных прав или информации, необходимой для их получения с использованием интернета».

Закон также обязывает поисковики удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты. Закон при его одобрении Советом Федерации и президентом вступит в силу 1 октября 2017 года.