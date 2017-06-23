ЦИК выпустил разъяснение по поводу участия Навального в выборах

ЦИК России выпустил специальное разъяснение «в связи с поступающими обращениями, касающимися ведения так называемых избирательных кампаний некоторыми физическими лицами».

Речь, как поясняется ниже, идет о выдвижении Алексея Навального кандидатом в президенты страны.

ЦИК отмечает, что «в настоящее время никакой официальной избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации не проводится», и «официальное выдвижение кандидатов будет возможно начиная с декабря 2017 года».

«Учитывая вышеизложенное, действия по организации «штабов» для поддержки «кандидата» А.А. Навального находятся за рамками официальной избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации и вне регулирования законодательства о выборах», — отмечает Центризбирком.

Также в ЦИКе подчеркивают, что Навальный осужден по делу о хищениях в «Кировлесе», а российское законодательство запрещает участие лиц с непогашенной судимостью в выборах.

«Конституция Российской Федерации (часть 3 статьи 55) прямо предусматривает в ряде случаев возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина федеральным законом», — отмечают в избирательной комиссии.