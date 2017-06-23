Хакеры из РФ выставили на продажу данные десятков тысяч британских чиновников

Данные десятков тысяч британских чиновников, включая пароли и адреса электронной почты министров, сотрудников МИДа и высокопоставленных офицеров полиции были выставлены на продажу российскими хакерами. Об этом пишет The Times.

Среди жертв киберпреступников оказался министр по делам бизнеса и энергетики Грег Кларк и министр образования Джастин Грининг.

Также хакерам попала информация о тысяче депутатов парламента и членов правительства, семи тысячах полицейских и тысяче сотрудников МИДа.

По данным издания, часть данных были получены в результате атак, произошедших несколько лет назад, другая часть появилась недавно.

Источниками информации послужили сайт LinkedIn, соцсеть MySpace и другие ресурсы.