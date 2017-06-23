23 июня 2017, 13:21
Хакеры из РФ выставили на продажу данные десятков тысяч британских чиновников
Данные десятков тысяч британских чиновников, включая пароли и адреса электронной почты министров, сотрудников МИДа и высокопоставленных офицеров полиции были выставлены на продажу российскими хакерами. Об этом пишет The Times.
Среди жертв киберпреступников оказался министр по делам бизнеса и энергетики Грег Кларк и министр образования Джастин Грининг.
Также хакерам попала информация о тысяче депутатов парламента и членов правительства, семи тысячах полицейских и тысяче сотрудников МИДа.
По данным издания, часть данных были получены в результате атак, произошедших несколько лет назад, другая часть появилась недавно.
Источниками информации послужили сайт LinkedIn, соцсеть MySpace и другие ресурсы.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое