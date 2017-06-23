Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
23 июня 2017, пятница, 14:41
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
23 июня 2017, 13:21
Великобритания Россия хакеры

Хакеры из РФ выставили на продажу данные десятков тысяч британских чиновников

Ноутбук в гостинице.
Ноутбук в гостинице.

Данные десятков тысяч британских чиновников, включая пароли и адреса электронной почты министров, сотрудников МИДа и высокопоставленных офицеров полиции были выставлены на продажу российскими хакерами. Об этом пишет The Times.

Среди жертв киберпреступников оказался министр по делам бизнеса и энергетики Грег Кларк и министр образования Джастин Грининг.

Также хакерам попала информация о тысяче депутатов парламента и членов правительства, семи тысячах полицейских и тысяче сотрудников МИДа.

По данным издания, часть данных были получены в результате атак, произошедших несколько лет назад, другая часть появилась недавно.

Источниками информации послужили сайт LinkedIn, соцсеть MySpace и другие ресурсы.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин
Минкомсвязь ответила на возможность блокировки Telegram
Пиратство в интернете
Госдума приняла закон о блокировке зеркал пиратских сайтов
Встреча со студентами Итонского колледжа в Кремле
Две трети детей российских миллионеров уехали учиться за границу
Удар ракетами «Калибр» по целям в Сирии
Самолет ВМС США проследил за пусками российских ракет по целям в Сирии
Выступление Петра Порошенко в Верховной Раде
СМИ рассказали о подготовке импичмента Порошенко
Архив новостей

Самое читаемое

Кадр из сериала «Игра престолов»
Видео дня. Новый трейлер седьмого сезона «Игры престолов»
Су-27 сопровождает F-16
Появилось видео подлета истребителя НАТО к самолету Шойгу
Владимир Колокольцев
Колокольцев подтвердил наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе ребенка
Солдаты в Зимнем дворце
Законотворец. Что это значит в дне сегодняшнем?
Утонувшие антилопы гну поддерживают экосистему африканской реки
14:21 Кадыров предложил Дурову и Роскомнадзору провести переговоры в Грозном
14:02 Путин поздравил выпускников через «ВКонтакте»
13:40 Госдума приняла закон о блокировке зеркал пиратских сайтов
13:21 Хакеры из РФ выставили на продажу данные десятков тысяч британских чиновников
13:05 Самолет ВМС США проследил за пусками российских ракет по целям в Сирии

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Валерий Меладзе
Валерий Шотаевич Меладзе
23 июня 1965 года родился Валерий Меладзе, эстрадный певец.
12:47 При обрушении на угольной шахте в Коми погиб горняк
12:46 Минкомсвязь ответила на возможность блокировки Telegram
12:43 Астрономы напали на след еще одной планеты в Солнечной системе
12:30 Две трети детей российских миллионеров уехали учиться за границу
12:28 Белоруссия впервые за несколько лет разместила еврооблигации
12:05 Главред «Страна.ua» задержан по делу о вымогательстве
12:00 Деятельностью экс-депутата Дорошева заинтересовались в контрразведке
11:48 Дни промышленного дизайна пройдут в Сколково c 27 по 29 июня
11:45 Источник рассказал об обещании СК отпустить друга Шакро Молодого за 5 млн евро
11:23 Саудовцы и египтяне потребовали от Катара закрыть «Аль-Джазиру»
11:09 Подруга экс-лидера Южной Кореи получила три года тюрьмы
11:02 Минобороны показало новые удары крылатыми ракетами по целям в Сирии
10:47 Сотрудники ВЭБа получат премии в районе полумиллиона рублей
10:20 Роструд проверит работодателя погибших в канализации рабочих
10:17 В Лас-Вегасе арестовали ТЦ Тельмана Исмаилова
10:02 Россия ведет переговоры с Казахстаном и Киргизией об отправке их военных в Сирию
09:40 Отходы для полигона в Балашихе перераспределили на другие свалки
09:17 ВКС России дважды за день вылетали на перехват иностранных самолетов
09:17 СМИ рассказали о подготовке импичмента Порошенко
09:01 Жаров потребовал от Дурова раскрыть данные о Telegram
22.06 21:33 Лидеры ЕС договорились продллить на полгода санкции против России
22.06 21:06 В Минводах из-за взрыва газа обрушился частный дом
22.06 20:55 Московский кинофестиваль открылся песней Марии Захаровой
22.06 20:31 Гибель рабочих в столичной канализации произошла из-за утечки газа
22.06 20:14 Лавров и Тиллерсон высказали друг другу позиции по Сирии и Украине
22.06 19:55 Роналду может перейти в «Пари Сен-Жермен»
22.06 19:47 В Швейцарии арестовали залог Украины на случай отказа от «Евровидения»
22.06 19:32 Трамп заочно обратился к Обаме по поводу взлома серверов Демпартии
22.06 19:04 Прожиточный минимум увеличился на 218 рублей
22.06 18:41 Пятеро рабочих задохнулись в коллекторе на западе Москвы
22.06 18:24 Рубль показал худшую доходность среди валют развивающихся стран
22.06 17:58 КПРФ внесла проект закона об отмене новогодних каникул
22.06 17:45 Африканское растение может дать средство от болезни Альцгеймера
22.06 17:43 Свалку в Балашихе закроют в течение дня из-за жалоб местных жителей Путину
22.06 17:20 Профильный комитет рекомендовал Думе запретить средства обхода блокировок
22.06 16:59 Роскомнадзор убрал Google.ru из реестра запрещенных сайтов
22.06 16:37 Число жертв отравления суррогатом в Сергиевом Посаде возросло
22.06 16:21 Директор ФБК освободился после ареста в День России
22.06 15:57 У Кремля задержали художницу-акционистку
22.06 15:37 Летучие мыши оказались рекордсменами по числу переносимых вирусов
22.06 15:31 Ставропольские полицейские при задержании преступника ранили девочку и подростка
22.06 15:23 Белый дом решил убедить Конгресс позволить Трампу смягчать санкции против РФ
22.06 15:13 Google.ru внесен в реестр запрещенных сайтов
22.06 15:11 В Казахстане разбился пассажирский автобус из России
22.06 15:00 Сотрудник ФБК подал в суд на Медведева
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Валентина Матвиенко ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.