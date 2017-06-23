Полиция не проводила экспертизу на алкоголь у сбитого в Балашихе мальчика
Полиция не проводила экспертизу на наличие алкоголя в теле мальчика, сбитого насмерть в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«Экспертно-криминалистическим центром ГУ МВД России по Московской области экспертиза по установлению наличия и количества алкоголя в крови человека не проводится, данные исследования относятся к компетенции ГБУЗ "Бюро СМЭ"», — говорится в заявлении.
Ранее Глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что наличие алкоголя в крови мальчика выявила повторная экспертиза.
Издание Life писало, что экспертиза проводилась экспертно-криминалистическим центром МВД и не нашла следов алкоголя.
23 апреля 31-летняя жительница Балашихи насмерть сбила шестилетнего мальчика во дворе дома. Женщина находится под подпиской о невыезде.
Изначально дело против нее заводить не стали, так как экспертиза обнаружила в крови погибшего алкоголь.