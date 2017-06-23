Астрономы напали на след еще одной планеты в Солнечной системе

Изучая орбиты небесных тел в поясе Койпера, группа астрономов из Аризонского университета предположила, что на их расположение могла повлиять необнаруженная пока крупная планета. По их расчетам, размерами эта гипотетическая планета не уступает Марсу, сообщает New Scientist.

После того, как Плутон утратил статус полноценной планеты, многие исследователи не теряли надежду, что в Солнечной системе, где-нибудь за орбитой Нептуна, еще найдутся планеты достаточно солидных размеров. Первое заслуживающее внимание сообщение о подобной планете в январе 2016 года сделали сотрудники Калифорнийского технологического университета Майкл Браун и Константин Батыгин. Они также предположили ее существование на основе орбит малых небесных тел в поясе Койпера, но наблюдать эту планету пока никто не смог (подробнее об этом можно прочитать в очерках «Охота за новой планетой, или шампанское для Майкла Брауна» и «Планета девять: новые доказательства»). Если считать планету Брауна – Батыгина девятой, то планета, о которой сообщили аризонские ученые, получит номер десять.

Катрин Волк (Kathryn) и Рену Малхотра (Renu Malhotra) проанализировали угол наклонения орбит ряда транснептуновых объектов над плоскостью эклиптики. Они обнаружили, что на расстоянии от 50 астрономических единиц от Солнца этот угол отличается от прогнозируемого в среднем на восемь градусов. Такое отклонение, по их мнению, могла вызвать гравитация сравнительно крупной планеты, не меньшей, чем Марс. Они предполагают также, что данная планета изначально образовалась на более близком расстоянии от Солнца, но позднее в ходе гравитационных взаимодействий с другими планетами была отброшена за Нептун.

Heather Roper/LPL

Мишель Баннистер (Michele Bannister) из Университета Квинс в Белфасте говорит, что предположение аризонских астрономов хорошо согласуется со многими моделями формирования Солнечной системы, которые предсказывают существование групп небольших планет, отброшенных в начале своей эволюции в транснептуновую зону.

Другие астрономы сомневаются в наличии такой планеты. Например, Алессандро Морбиделли (Alessandro Morbidelli) из обсерватории в Ницце полагает, что вряд ли столь крупная планета могла до сих пор остаться незамеченной.