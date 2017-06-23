В польском болоте нашли средневековый двуручный меч

Экскаваторщик Войцех Кот (Wojciech Kot) во время дренажных работ на торфяном болоте у села Мирче извлек из болота меч длиной 120 сантиметров. Войцех принес находку в музей, расположенный в близлежащем городе Хрубешув, и показал археологам место, где откопал меч.

Хотя за века, проведенные в болоте, меч подвергся коррозии, в целом он сохранился очень хорошо. Утрачены лишь оформление рукояти, которое делалось из органических материалов: дерева, кости или рога. По словам сотрудников музея, меч сделан умелым мастером. Для своей длины он очень легкий, даже с учетом утраченных частей он весил не более полутора килограммов. Удлиненная рукоять позволяла владельцу меча держать его двумя руками. Конструкция меча типична для XIV века. На мече имеется клеймо мастера – равнолучевой крест в геральдическом щите. Вряд ли этот меч был кем-то выброшен в болото. Директор музея Бартломей Бартецкий (Bartłomiej Bartecki) полагает, что, вероятно, его владелец был сам затянут в болото и потерял меч, пытаясь спастись.

Бартломей Бартецкий с мечом. Фото: PAP / Wojciech Pacewicz

С XI века окрестности города были частью Червонной Руси, входившей в состав Древнерусского государства. После его распада они принадлежали Галицко-Волынскому княжеству. Город впервые упоминается в 1254 году. В 1366 году Хрубешув (тогда называвшийся Рубешов) был захвачен польским королем Казимиром III, и в городе была сооружена деревянная крепость. В 1400 году Владислав Ягайло даровал городу магдебургское городское право. В 1498 – 1626 годах город неоднократно осаждался и разрушался татарами.

Археологи из городского музея планируют провести раскопки на месте обнаружения меча в надежде найти еще какие-нибудь предметы. Сам меч сейчас находится в Варшаве, где специалисты заняты его консервацией и исследованием. Они полагают, что на мече могли сохраниться знаки, указывающие на его владельца. После окончания их работы меч вернется в местный музей.