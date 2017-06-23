Путин поздравил выпускников через «ВКонтакте»

Президент Владимир Путин поздравил российских школьников с выпускным. При этом видеообращение главы государства сначала появилось в сообществе выпускников 2017 года «ВКонтакте» (0:05 мск), а уже затем — на сайте Кремля (в 9:00).

В обращении к выпускникам Путин отметил: «Сегодня вы устремлены в будущее — в новую, взрослую жизнь. Кто-то из вас уже определил свои ближайшие планы, кто-то еще думает, размышляет над этим. Пробуйте, дерзайте, принимайте решения. Не бойтесь своих амбиций и постановки сверхзадач. Добивайтесь того, что, возможно, никто еще не делал».