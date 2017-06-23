СМИ назвали главные слова президентской кампании Путина

Администрация президента обсуждает тематику грядущей избирательной кампании Владимира Путина и склоняется к тому, чтобы сделать ключевыми понятиями этой кампании «справедливость», «уважение» и «доверие». Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников, близких к Кремлю.

Понятия «справедливость», «доверие» и «уважение» будут отвечать существующим запросам в обществе, отметил один из собеседников РБК.

Источники подтвердили, что кампания разрабатывается именно под Путина.

Слова «справедливость», «доверие», «уважение», по данным РБК, президент активно использовал в своем послании Федеральному собранию в декабре 2016 года.

С идеей использовать эти понятия выступил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Об этом он говорил и на нескольких закрытых встречах с экспертами.