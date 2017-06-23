Дума одобрила законопроект о президентском фильтре для главы РАН

Госдума приняла в первом чтении проект закона об изменении правил избрания руководителей Российской академии наук (РАН). Об этом сообщается в карточке документа на сайте нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, президиум, президент, вице-президенты, главный ученый секретарь президиума и академики-секретари избираются простым большинством голосов, а не двумя третями как сейчас.

Президент РАН после процедуры голосования утверждается в должности президентом России. Также глава государства освобождает президента РАН от должности.

Президента академии выбирают из «числа не более трех согласованных правительством Российской Федерации кандидатов».

В настоящее время президент РАН избирается членами академии без согласования с правительством и утверждения президентом страны.