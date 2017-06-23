23 июня 2017, 18:01
Ройзман стал кандидатом в губернаторы Свердловской области
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман официально зарегистрирован кандидатом на губернаторских выборах в Свердловской области. Об этом он сообщил в твиттере.
Начинаем pic.twitter.com/4fYIrQaere— Евгений Ройзман (@roizmangbn) 23 июня 2017 г.
Ройзман зарегистрирован от партии «Яблоко», которая утвердила его кандидатуру 21 июня.
Причем Ройзмана утвердило федеральное бюро партии.
17 июня, когда политика должны были выдвинуть от «Яблока» в Екатеринбурге, глава регионального отделения Юрий Переверзев выступил против поддержки Ройзмана.
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