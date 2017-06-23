Ройзман стал кандидатом в губернаторы Свердловской области

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман официально зарегистрирован кандидатом на губернаторских выборах в Свердловской области. Об этом он сообщил в твиттере.

Ройзман зарегистрирован от партии «Яблоко», которая утвердила его кандидатуру 21 июня.

Причем Ройзмана утвердило федеральное бюро партии.

17 июня, когда политика должны были выдвинуть от «Яблока» в Екатеринбурге, глава регионального отделения Юрий Переверзев выступил против поддержки Ройзмана.