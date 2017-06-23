Сечин: персональная помощь Ролдугину не оказывалась, хотя он ее заслуживает

22 июня в Сочи приехали миноритарные акционеры «Роснефти». Как сообщает «Интерфакс», новое место проведения собрания им понравилось, а один из акционеров даже предложил включить в устав для таких встреч еще и Крым (видимо, санкционные риски такого решения он в расчет не брал).

По итогам этого собрания в устав включены подмосковный Красногорск, а также Владивосток. По словам главы компании Игоря Сечина, это объясняется «принципом ротации для приближения к нашим акционерам». Кроме того, по информации источника, близкого к компании, в Подмосковье площади для организации таких мероприятий обойдутся намного дешевле, чем в Москве.

Так и не состоявшаяся закупка ООО «РН-Аэрокрафт» предметов интерьера, которая получила широкую известность, тоже не укрылась от внимания миноритарных акционеров «Роснефти». Игорь Сечин рассказал, что как только в центральном аппарате узнали об этой закупке, он «лично снял эту закупку с возможности рассмотрения вообще». При этом он добавил: «Несмотря на то, что мы в других экономических условиях, есть с пола просто неприлично. Приборами надо пользоваться, будучи цивилизованными людьми».

Не остались без внимания миноритариев даже вопросы культуры. На вопрос, оказывала ли компания поддержку «скрипачу Ролдугину», Сечин ответил: «Сергей Павлович Ролдугин не скрипач, а виолончелист. И культурные люди разбираются, что такое скрипка, а что виолончель». По его словам, персональная помощь Ролдугину не оказывалась, «хотя он заслуживает, будучи великим музыкантом, представляющим нашу страну, несущим культуру нашей страны не только обучая наших детей, но и представляя нашу страну на мировых площадках». «Он не просил о такой помощи, и мы ему персонально ее не оказывали, хотя я с глубоким уважением к нему отношусь», — добавил глава «Роснефти».