Дни промышленного дизайна пройдут в Сколково c 27 по 29 июня

Ежегодный международный проект «Дни промышленного дизайна в Сколково» пройдет в самом большом Технопарке Восточной Европы – Технопарке «Сколково» – c 27 по 29 июня. Программа мероприятия строится вокруг пяти основных тем: робототехника и IT, космос, биомедицина, транспорт и сельское хозяйство. На три дня форум соберет представителей технологических стартапов и промышленных дизайнеров, превратив Технопарк в международный центр промышленного дизайна.

Главная цель проекта, организатором которого выступает Инновационный центр «Сколково», – работа над моделями развития инновационных продуктов, их монетизация и успешный вывод на рынок. «Промышленный дизайн – основа конкурентоспособности компаний на современных рынках, именно поэтому тема промышленного дизайна важна для развития компаний-резидентов «Сколково», а также для всех тех, кто думает о том, как создать востребованный и коммерчески эффективный продукт», – считает Елена Зеленцова, Вице-Президент, Директор по развитию городской среды Фонда «Сколково».

В программе мероприятия – нетворкинг-сессии, дизайн-хакатон, выступления и дискуссии ведущих профессионалов и теоретиков из области промышленного дизайна со всего мира. В ходе дискуссий и рабочих сессий будет сформулирован статус развития промышленного дизайна в России и мире, обсуждены лучшие международные практики и способы их адаптации к технологичным отраслям российского рынка. Дизайн-хакатон даст возможность совместной работы стартапов, дизайнеров и производителей. Представители индустрии и эксперты дадут ответы на вопросы о том, как сегодня развивается спрос и предложение, какие вопросы может решить разработчик идеи с помощью привлечения промышленного дизайнера к формированию продукта, как производителям и дизайнерам эффективно взаимодействовать друг с другом.

Первый день работы форума, 27 июня, будет посвящен теме «Промдизайн для быстрорастущего мира». Тогда же пройдет Дизайн-хакатон , в работе которого примут участие молодые команды дизайнеров и студенты факультетов промышленного дизайна московских университетов и дизайн-школ (БВШД, РУДН, РГУ им. Косыгина, Политехнического университета, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МИСиС и др). В рамках трехдневного практикума им предстоит найти оптимальные решения в соответствии с техзаданиями, полученными от стартапов «Сколково». В 2016 году результатами хакатона стали подписанные контракты, направленные на совершенствование инновационных российских разработок с целью последующего запуска их в производство. Оценка результатов работы дизайн-хакатона состоится в заключительной день. Также в программе первого дня начало работы книжной ярмарки, открытие тематической выставка и кинопоказы от партнеров проекта — каналов 24DOC и «Наука 2.0».

Второй день, 28 июня, будет посвящен практике диалога: от техзадания до продукта. Посителей ждет «Школа клиента» — уникальная возможность получить для всех этапов создания и развития нового продукта практические рекомендации и пошаговые инструкции от ведущих российских компаний в области промышленного дизайна. Лекторы-практики в рамках «Школы клиенты» помогут слушателям – разработчикам новых продуктов, правильно сформулировать техническое задание для получения необходимого результата, сделать расчеты затрат на производственный цикл, а также посоветуют, как выстроить маркетинг продукта, чтобы ориентировать его и на внутренний, и на международный рынок.

Заключительный день, 29 июня, будет строиться вокруг темы «Инновационные материалы и масштабирование проектов». Программа дня откроется пленарной сессией «Экосистема промышленного дизайна», в которой примут участие представители ИЦ «Сколково», Министерства промышленности и торговли РФ, ведущие российские и международные эксперты, представители крупнейших производственных холдингов. Также в этот день состоятся: лекция легендарного советского «космического» дизайнера Галины Балашовой; дискуссия о транспорте без водителей и организации движения в трехмерном пространстве; выступления экспертов по масштабированию инновационных проектов; разговор о новых материалах, используемых в промышленном дизайне. Специалисты обсудят тенденции развития современных интерфейсов, к диалогу приглашены не только дизайнеры и производители, но и ученые, психологи.

Павел Кривозубов, менеджер по техническому маркетингу National Instruments Russia (резидент IT-кластера Фонда «Сколково») дает ретроспективную оценку мероприятия: «В рамках «Дней промышленного дизайна в Сколково» в 2016 году мы познакомились с представителями отрасли и обменялись опытом в решении практических задач, что было полезно для всех участников. Формулируя проблемы индустрии и создавая платформу для коммуникации, «Сколково» способствует росту профессионального сообщества и стимулирует разработку инновационных продуктов».

C подробным расписанием мероприятия можно познакомиться здесь, зарегистрироваться здесь, аккредитацией СМИ занимается Сабина Ширинова (shirinova.sabina@gmail.com, + 7 906 085 38 47).