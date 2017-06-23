НОД сорвал пресс-конференцию о пытках в колониях

Активисты Национально-освободительного движения (НОД), известные своими нападениями на оппозиционеров, сорвали пресс-конференцию о пытках в колониях Мордовии и Кировской области. Мероприятие проходило в пресс-центре «Новой газеты», сообщается на сайте издания.

«Пресс-конференция состоялась лишь наполовину, поскольку после выступления двух женщин, отбывавших наказание в ИК-2 Мордовии, и подвергавшихся там пыткам и избиениям, слово захватила женщина, которая обвинила выступавших во лжи и заявила, что в ИК-2 Мордовии все хорошо», — говорится в заметке.

Организаторы просили активистку покинуть помещение, однако она продолжала «провоцировать выступавших ранее спикеров».

«После этого возникла неразбериха, и мероприятие пришлось прекратить. Тем не менее, все заявленные спикеры успели выступить, не успели только задать вопросы», — говорится в сообщении.

Как отмечает BBC, на мероприятие приехала полиция «к моменту, когда в здании пресс-центра уже никого не оставалось, но на улице продолжался пикет движения НОД».

«Кто именно вызвал полицию, неизвестно. Полицейские опросили охранников и уехали», — говорится в заметке.

Мероприятие организовали члены движения «За права человека» Лев Пономарев и Анастасия Зотова.