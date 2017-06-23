Источники рассказали о связанном с Россией «утреннем ритуале» Трампа

С раннего утра президент США Дональд Трамп созванивается с командой юристов, работающих по теме «российского вмешательства» в президентские выборы.

С ними и PR-специалистами Трамп «разрабатывают план по борьбе со своими заклятыми врагами: специальным советом, расследующим связи с Россией, "фейковыми новостями" об этом и, в некоторых случаях, тем, как Минюст следит за этим расследованием», пишет The Washington Post, ссылаясь на источники в Белом доме.

На таком «утреннем ритуале» настаивали советники Трампа для систематизации данных о расследовании и ответов на обвинения.

Общение с юристами и пиарщиками начинается, по данным газеты, в 6:30 утра (13:30 мск).