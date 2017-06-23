Более тысячи сотрудников Uber призвали вернуть прежнего гендиректора

Более тысячи сотрудников компании по заказу такси Uber подписали петицию с требованием вернуть основателя сервиса Трэвиса Каланика на пост гендиректора. Об этом пишет The New York Times.

Один из инициаторов кампании, менеджер по продукту Майкл Йорк разослал сотрудникам электронное письмо с призывом к совету директоров изменить свое решение.

«Никто не идеален, но я абсолютно уверен, что он [Каланик] может стать лидером, в котором мы нуждаемся, и что его отставка критична для будущего успеха компании», — говорится в послании.

Целиком его публикует издание Recode.

«Мы крайне разочарованы близорукостью и эгоизмом, которые продемонстрировали те, кто должен защищать долгосрочные интересы нашей компании», — отмечает Йорк.

Каланик был уволен на фоне кампании против Uber в Европе, где местные таксисты выступают против конкуренции со стороны гораздо более дешевого сервиса.