Источники сообщили о разработке в США «цифровой бомбы» против России

Президент США Барак Обама до истечения своих полномочий в 2016 году одобрил план размещения кибероружия в российской инфраструктуре. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на многочисленные источники среди американских чиновников.

Это стало ответом на донесения спецслужб о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США через взлом серверов демократов. Это, в конечном счете, могло стоить кандидату Хиллари Клинтон части голосов избирателей, которых ей не хватило для победы.

Среди вариантов ответа со стороны США также была публикация компромата ЦРУ, способного «смутить Владимира Путина», и санкции против российской экономики.

Кроме этого, в 2016 году, по данным источников, против России была проведена кибероперация, в ходе которой в «чувствительные компьютерные системы России был внедрен компьютерный код». Для российских властей это должно было стать предостережением.

Помимо этого, Обама одобрил и другой вариант воздействия на Россию, согласно которому в системную инфраструктуру РФ внедряется кибероружие — «цифровой эквивалент бомб, которые могут быть приведены в действие, если Вашингтон будет в конфликте с Москвой».