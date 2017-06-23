Минкомсвязь ответила на возможность блокировки Telegram

Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин прокомментировал возможность блокировки мессенджера Telegram. Его слова приводит «Интерфакс».

«Незаменимых у нас нет», - отметил чиновник, отвечая на соответствующий вопрос.

Волин,однако, отказался рассуждать насчет возможного эффекта от блокировки мессенджера и реакции рынка на эти действия.

«Мы не занимаемся гаданием на кофейной гуще», - сказал он.

Напомним, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров лично потребовал от владельца Telegram Павла Дурова предоставить ведомству данные о мессенджер, чтобы внести его в реестр организаторов распространения информации, пригрозив в противном случае блокировать сервис в РФ.