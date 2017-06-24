ВВС Израиля атаковали сирийские войска после случайного обстрела

Израильские ВВС нанесли удар по позиция правительственных сил Сирии в ответ на обстрел снарядами территории Голанских высот, контролируемой Израилем. Об этом говорится в сообщении на сайте Армии обороны Израиля.

Отмечается, что в ответ примерно на десяток снарядов, выпущенных с территории Сирии, самолет ВВС Израиля поразил место, откуда велся огонь. Также ВВС нанесли удар по по двум танкам сирийской армии на севере сирийских Голанских высот.

Армия обороны Израиля возложила ответственность за обстрелы на сирийское правительство, так как обстрел велся с территории этой страны.