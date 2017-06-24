Сочиненная Аль Капоне песня выставлена на аукцион

Песня, написанная американским гангстером Аль Капоне в тюрьме Алькатрас, выставлена на аукцион. Об этом пишет The Boston Globe.

Во время заключения Аль Капоне добивался, чтобы ему разрешили заниматься музыкой. Получив разрешение, он создал группу The Rock Islanders, в которой играл на банджо.

На аукцион в Массачусетсе выставлен лист с нотами и словами песни «Humoresque» («Юмореска»).

В песне есть такие слова, которые приводит BBC: «Солнечные зайчики играют, цветы и деревья покачиваются, будто завороженные. Дети танцуют, влюбленные предаются мечтам, стоит ли удивляться, что все поют».