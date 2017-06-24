В Армении перевернулся грузовик с военными

В Армении перевернулся пассажирский грузовик, в салоне которого ехали контрактники.

В результате пострадали 12 военнослужащих, трое из них будут доставлены в больницу Еревана. Об этом сообщает издание «Новости Армении».

Авария произошла этим утром в Гегаркуникской области страны.

Причины ДТП неизвестны. На снимках, опубликованных изданием, военный грузовик уже стоит на колесах. Скамейки в его салоне оторвались.