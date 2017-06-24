24 июня 2017, 10:59
В Армении перевернулся грузовик с военными
В Армении перевернулся пассажирский грузовик, в салоне которого ехали контрактники.
В результате пострадали 12 военнослужащих, трое из них будут доставлены в больницу Еревана. Об этом сообщает издание «Новости Армении».
Авария произошла этим утром в Гегаркуникской области страны.
Причины ДТП неизвестны. На снимках, опубликованных изданием, военный грузовик уже стоит на колесах. Скамейки в его салоне оторвались.
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