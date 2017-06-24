В Буденновске велосипедист брызнул девушкам в лицо кислотой

В городе Буденновск Ставропольского края велосипедист облил кислотой двух девушек 15-ти и 16-ти лет. Они госпитализированы, сообщает Следственный комитет.

Инцидент произошел накануне вечером. Молодой человек, проезжавший на велосипеде, брызнул кислотой в лица девушек.

Они получили ожоги разной степени тяжести. Следователи возбудили дело по статье УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Проводится розыск преступника. О его мотивах не сообщается.