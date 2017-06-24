В РПЦ предложили ввести в школах основы церковнославянского языка

Пресс-секретарь патриарха Русской православной церкви священник Александр Волков призвал к изучению в школах основ церковнославянского языка. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Вести FM».

«Неплохо было бы в школе изучать, по крайней мере, основы церковнославянского языка — просто для общего культурного уровня, даже если человек никогда в жизни не переступит порог храма, то все равно, это важная составляющая», — сказал глава пресс-службы (здесь и далее цитаты ТАСС).

По мнению Волкова, «это важно даже с точки зрения общего культурного, интеллектуального развития молодого человека».

Церковнославянский язык — это язык богослужения в РПЦ. Это вариант старославянского языка.