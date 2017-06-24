CNN удалил материал о контактах близкого с Трампом инвестора с фондом правительства РФ

С сайта телеканала CNN исчезла статья о расследовании Сената США в отношении контактов американского финансиста Энтони Скарамуччи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Телеканал принес извинения Скарамуччи, заявив, что материал «не соответствовал редакционным стандартам CNN».

Статья, в которой Энтони Скарамуччи увязывался с расследованиями в отношении Российского фонда прямых инвестиций, была опубликована 22 июня.

РФПИ — это инвестиционный фонд, созданный правительством России для вложений в компании лидирующих секторов экономики.

Скарамуччи в январе рассматривался в качестве старшего советника президента Дональда Трампа, за которого агитировал на выборах. Он даже продал свою компанию SkyBridge Capital и подготовился к работе в Белом доме. Однако назначение не состоялось.