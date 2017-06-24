Семью погибшего в Коми шахтера отправят по путевке в Крым

Семье горняка Андрея Черепанова, погибшего накануне при обрушении в шахте города Инта республики Коми дадут бесплатную путевку в Крым. Также местные власти намерены договориться с банком, в котором шахтер брал кредит, о списании этого долга. Об этом ТАСС рассказала глава администрации Инты Лариса Титовец.

«Сегодня мне удалось встретиться с супругой погибшего Андрея, Александрой. Супруга мужественно держится, она понимает, что нужна детям — 14-летнему сыну и 5-летней дочери. Мы предложили им путевку в крымский город Саки, и семья согласилась», — рассказала мэр.

По поводу списания кредита, по ее словам, так же этот вопрос был решен в интересах семей горняков, погибших в шахте «Северная» АО «Воркутауголь» в феврале 2016 года.

Управление СК по республике в связи с обрушением 23 июня расследует дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», говорится на сайте ведомства.

Обрушение произошло на глубине 320 м во время демонтажа оборудования. В результате один человек погиб, еще двое горняков получили ранения.

Региональные власти выплатят семье погибшего 1 млн рублей, двум пострадавшим — компенсации в 100 и 200 тысяч рублей.