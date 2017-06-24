24 июня 2017, 12:49
Торнадо повредил два самолета «судного дня» в США
Десять самолетов ВВС США, включая два «самолета судного дня» E-4B получили повреждении из-за торнадо. Об CNN сообщил источник в ВВС.
Пострадали военные самолеты, размещенные на базе Оффут в штате Небраска.
Суда E-4B предназначены для высшего руководства и генералитета страны. В случае масштабного военного конфликта при уничтожении командных пунктов на суше они должны стать воздушными командными пунктами.
Торнадо повредил два таких самолета16 июня.
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