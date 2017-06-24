Залог Украины за «Евровидение» был заморожен из-за иска Euronews
Залог Украины на случай отказа от проведения «Евровидения», возможно, был заморожен в швейцарском банке из-за иска телеканала Euronews к Национальной общественной телерадиокомпании Украины (Первый канал). Об этом источники рассказали изданию Deutsche Welle.
Гендиректор Euronews Михаэль Петерс прямо не опроверг эту информацию, пообещав дать комментарий «в надлежащее время».
В 2014 году украинская телерадиокомпания разорвала сотрудничество с Euronews, с которым ранее планировала запустить вещание канала на украинском языке.
Телеканал потребовал взыскать с НОТУ неустойку в размере 10,59 млн евро. Украинские суды признали законность этих требований.
Последним в апреле 2017 года решением подтвердил Киевский апелляционный хозяйственный суд.
Сумма залога, замороженного в Швейцарии, составляет 15 млн евро.