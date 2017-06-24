Залог Украины за «Евровидение» был заморожен из-за иска Euronews

Залог Украины на случай отказа от проведения «Евровидения», возможно, был заморожен в швейцарском банке из-за иска телеканала Euronews к Национальной общественной телерадиокомпании Украины (Первый канал). Об этом источники рассказали изданию Deutsche Welle.

Гендиректор Euronews Михаэль Петерс прямо не опроверг эту информацию, пообещав дать комментарий «в надлежащее время».

В 2014 году украинская телерадиокомпания разорвала сотрудничество с Euronews, с которым ранее планировала запустить вещание канала на украинском языке.

Телеканал потребовал взыскать с НОТУ неустойку в размере 10,59 млн евро. Украинские суды признали законность этих требований.

Последним в апреле 2017 года решением подтвердил Киевский апелляционный хозяйственный суд.

Сумма залога, замороженного в Швейцарии, составляет 15 млн евро.