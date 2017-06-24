24 июня 2017, 13:00
В Лондоне из-за опасности пожара эвакуировали жителей пяти высоток
Жителей пяти высоток Лондона решили эвакуировать из-за пожароопасной облицовки зданий. Об этом сообщает BBC.
Речь идет о домах на севере Лондона, в которых находятся более 800 квартир.
Жителей выселят в гостиницы и другие места временного размещения на время замены облицовки.
Ожидается, что работы продлятся от трех до четырех недель.
В результате масштабного пожара, в котором полностью выгорела высотка Гренфелл-тауэр, погибли 79 человек.
Пожар, вызванный возгоранием холодильника в одной из квартир, быстро распространился по всему дому по пластиковым панелям, которыми был покрыт фасад здания.
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