В Лондоне из-за опасности пожара эвакуировали жителей пяти высоток

Жителей пяти высоток Лондона решили эвакуировать из-за пожароопасной облицовки зданий. Об этом сообщает BBC.

Речь идет о домах на севере Лондона, в которых находятся более 800 квартир.

Жителей выселят в гостиницы и другие места временного размещения на время замены облицовки.

Ожидается, что работы продлятся от трех до четырех недель.

В результате масштабного пожара, в котором полностью выгорела высотка Гренфелл-тауэр, погибли 79 человек.

Пожар, вызванный возгоранием холодильника в одной из квартир, быстро распространился по всему дому по пластиковым панелям, которыми был покрыт фасад здания.