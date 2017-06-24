Россия проиграла Мексике и выбыла из Кубка конфедераций

В матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Мексики обыграла команду России 2:1.

На 25-й минуте отличился россиянин Александр Самедов. На 30-й минуте парировал мексиканец Нестор Араухо. На 52-й минуте второй гол в российские ворота забил Эктор Эррера.

Таким образом, для россиян соревнования завершились.

Встреча проходила в Казани.

В другом групповом матче, проходившем в Петербурге, Португалия одержала победу над Новой Зеландией 4:0.

В полуфинал от группы «А» вышли Мексика и Португалия, имеющие по 7 очков.