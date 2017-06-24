Россия проиграла Мексике и выбыла из Кубка конфедераций
В матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Мексики обыграла команду России 2:1.
🇲🇽Мексика 2 - 1 Россия🇷🇺— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 24 июня 2017 г.
Мексика выходит в полуфинал #КК2017, Россия покидает турнир#MEXRUS
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На 25-й минуте отличился россиянин Александр Самедов. На 30-й минуте парировал мексиканец Нестор Араухо. На 52-й минуте второй гол в российские ворота забил Эктор Эррера.
Таким образом, для россиян соревнования завершились.
Встреча проходила в Казани.
В другом групповом матче, проходившем в Петербурге, Португалия одержала победу над Новой Зеландией 4:0.
Новая Зеландия🇳🇿- Португалия🇵🇹- 0:4— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 24 июня 2017 г.
Поздравляем португальцев! 👏#NZLPORhttps://t.co/5kOfcVMCt5 pic.twitter.com/2Re7QZezOl
В полуфинал от группы «А» вышли Мексика и Португалия, имеющие по 7 очков.