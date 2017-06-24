Путин рассказал о работе во внешней разведке

Президент России Владимир Путин, работая в КГБ, занимался шпионажем. Об этом он рассказал программе «Вести в субботу» (на записи с 3:08).

«Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой», — отметил глава государства.

Он охарактеризовал людей, которые работают разведчиками за границей, как людей «особого качества, особых убеждений, особого склада характера».

«Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные. Говорю это безо всякого преувеличения», — заявил президент.

Эта тема была затронута в связи с юбилеем российской внешней разведки.