24 июня 2017, 15:03
У 140 тысяч старшеклассников прошли выпускные вечера
Выпускные вечера, которые накануне прошли в большинстве российских школ, посетили 140 238 выпускников. Такую статистику приводит пресс-служба МВД.
По данным полиции, праздничные мероприятия состоялись в 3656 образовательных учреждениях. В среднем от каждой школы было по два выпускных класса (всего 6978 выпускных классов).
Праздник отметили в 65 регионах России.
В Москве выпускные вечера прошли в Парке Горького и Государственном кремлевском дворце. Их посетили более 52 тысяч человек из почти 650 школ.
Праздник выпускников «Алые паруса», традиционно проходящий в Санкт-Петербурге, в этом году собрал более 35 тысяч выпускников из города и Ленинградской области.
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