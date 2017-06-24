У 140 тысяч старшеклассников прошли выпускные вечера

Выпускные вечера, которые накануне прошли в большинстве российских школ, посетили 140 238 выпускников. Такую статистику приводит пресс-служба МВД.

По данным полиции, праздничные мероприятия состоялись в 3656 образовательных учреждениях. В среднем от каждой школы было по два выпускных класса (всего 6978 выпускных классов).

Праздник отметили в 65 регионах России.

В Москве выпускные вечера прошли в Парке Горького и Государственном кремлевском дворце. Их посетили более 52 тысяч человек из почти 650 школ.

Праздник выпускников «Алые паруса», традиционно проходящий в Санкт-Петербурге, в этом году собрал более 35 тысяч выпускников из города и Ленинградской области.