Американцев утомило расследование о вмешательстве России в выборы

В США в ходе опроса, проведенного социологическим центром Harris и Центром американской политологии Гарварда выяснилось, что большинство граждан (64%) считают, что расследование Конгресса о вмешательстве России в выборы наносит ущерб стране. Об этом пишет The Hill.

Также 73% опрошенных согласились с утверждением, что Конгресс, занявшись расследованием, отвлекается от более важных дел.

Кроме этого 56% опрошенных считают, что Конгрессу и СМИ нужно заниматься другими вопросами.

Однако 44% респондентов заявили, что расследование «российского дела» должно освещаться, как и раньше.

При этом расследование набирает обороты. В комитете по разведке Сената США 28 июня должны пройти слушания, посвященные возможным планам России повлиять на выборы в Европе.