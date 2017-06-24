Автора скандального романа уволили из газеты после лекции в штабе Навального

Журналистка Елена Колядина сообщила «ВКонтакте», что ее уволили из газеты «Голос Череповца» за лекцию в местном штабе оппозиционера Алексея Навального.

По ее словам, «с небольшой лекцией о литературе и о том, как написать хороший текст», она выступила 22 июня. А уже на следующий день журналистку рассчитали.

«Я написала в заявлении на имя генерального директора ООО "Медиа Центр" Кондеева С.А., что меня увольняют из-за моих политических взглядов (заявление сфотографировала), после этого меня рассчитали и выдали трудовую книжку в течение 10 минут, сообщив, что утром была сокращена ставка спец. корреспондента "из-за падения тиражей газеты"», — пишет она.

Колядина — автор скандального эротического романа «Цветочный крест», за который в 2010 году она получила литературную премию «Русский Букер».