140 человек оказались под завалами при сходе оползня в Китае

Более 140 человек оказались погребены под завалами в результате схода оползня в Юго-Западном Китае, сообщает People's Daily со ссылкой на местные власти.

Сегодня потоки камней и грязи прошли по уезду Маосянь в китайской провинции Сычуань.

В одной из деревень стихия разрушила около 40 домов, в которых проживали 100 жителей.

Спасатели ищут выживших.

Причиной оползня стали проливные дожди, из-за которых произошло обрушение горных пород.