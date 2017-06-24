24 июня 2017, 09:49
140 человек оказались под завалами при сходе оползня в Китае
Более 140 человек оказались погребены под завалами в результате схода оползня в Юго-Западном Китае, сообщает People's Daily со ссылкой на местные власти.
Сегодня потоки камней и грязи прошли по уезду Маосянь в китайской провинции Сычуань.
В одной из деревень стихия разрушила около 40 домов, в которых проживали 100 жителей.
Спасатели ищут выживших.
Причиной оползня стали проливные дожди, из-за которых произошло обрушение горных пород.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое