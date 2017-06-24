Арестованный экс-глава Марий Эл обратился в стихах к «справедливому царю»

Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов, арестованный по подозрению в получении взятки на сумму свыше 235 млн рублей, обратился в стихах к президенту Владимиру Путину, сообщает «Дождь».

Свое послание, написанное в стихах, бывший чиновник передал членам Общественной наблюдательной комиссии.

В письме он пишет о том, что верит «в справедливого царя».

Мне один лишь путь остался

«Еже си на небеси»,

Чтобы в доле разобрался

Президент всея Руси, — отмечает экс-губернатор.

При этом бывший глава республики частично признает ответственность за то положение, в котором оказался.

Мы грешили, несомненно,

С объективной стороны,

Но признаться откровенно,

Я страдаю без вины.

При этом он списывает свой арест на «заговор врагов».

Я, бросая все на свете,

Был готов для вас служить,

А сегодня моим детям

Не на что, простите, жить, — обращается бывший губернатор к Путину.