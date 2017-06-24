Арестованный экс-глава Марий Эл обратился в стихах к «справедливому царю»
Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов, арестованный по подозрению в получении взятки на сумму свыше 235 млн рублей, обратился в стихах к президенту Владимиру Путину, сообщает «Дождь».
Свое послание, написанное в стихах, бывший чиновник передал членам Общественной наблюдательной комиссии.
В письме он пишет о том, что верит «в справедливого царя».
Мне один лишь путь остался
«Еже си на небеси»,
Чтобы в доле разобрался
Президент всея Руси, — отмечает экс-губернатор.
При этом бывший глава республики частично признает ответственность за то положение, в котором оказался.
Мы грешили, несомненно,
С объективной стороны,
Но признаться откровенно,
Я страдаю без вины.
При этом он списывает свой арест на «заговор врагов».
Я, бросая все на свете,
Был готов для вас служить,
А сегодня моим детям
Не на что, простите, жить, — обращается бывший губернатор к Путину.