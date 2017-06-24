Путин посоветовал артековцам пить кисель вместо поездок в Массандру

Президент России Владимир Путин во время посещения «Артека» узнал от детей о том, что они часто выезжают на экскурсии, в том числе в Массандру, где делается вино. Президент, как пишет «Интерфакс», в ответ раскритиковал любителей вина, предложив в качестве альтернативы кефир, кисель или сок

«В Массандре вы что делаете там? На винзавод ходите?» — спросил глава государства.

Дети подтвердили это. Вслед за ними директор «Артека» Алексей Каспржак отметил, что «на прошлую смену приезжал артековец, который здесь был 9 мая 1945 года, ему 87 лет. И он когда делился воспоминанием, он сказал следующее: я запомнил 9 мая по вкусу "Белого муската Красного Камня"».

«Знаете что, Алексей, хочу сказать, — заявил президент. — Мы здесь почти все спортсмены. Нам больше нравится вкус киселя, сока, кефира, а мускатный камень вы уж сами там употребляйте».

Каспржак, в свою очередь, рассказал, что вино они с детьми не пьют, а собирают виноград, изучают процесс его закладки и сбора.

«Они также ездят на лавандовые поля», — добавил директор детского лагеря.