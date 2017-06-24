Решение о продлении программы материнского капитала отложили до сентября

Решение о том, продлевать или нет программу материнского капитала, в правительстве примут в конце сентября — начале октября. Об этом заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец, сообщает «Интерфакс».

«Решение будет принято до принятия проекта бюджета: конец сентября — начало октября», — сказала чиновница.

В мае глава Минтруда Максим Топилин говорил, что программу маткапитала могут продлить, приняв соответствующее решение до конца текущего года.

Ранее он предлагал продлить программу на следующие пять лет — до 2023 года.

Материнский капитал в 2017 году составляет 453 тысячи рублей.