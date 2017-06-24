Мутко не поверил в слова главы МОК о новых санкциях

Россия проделала большую работу, устранив нарушения антидопинговой программы, о которых сообщалось в докладах Ричарда Макларена, сообщил вице-премьер российского правительства Виталий Мутко. По его словам, глава МОК Томас Бах, пригрозивший российским спортсменам новыми санкциями, просто подвел итоги работы российских властей по исправлению ситуации с допингом, передает «Р-Спорт».

«Ничего нового Томас Бах не сказал. Есть некий доклад Макларена. МОК создал две комиссии, из которых одна перепроверяет пробы, а вторая — наличие [государственной] программы [по использованию допинга]», — заявил Мутко.

По его словам, «все, что было подтверждено в докладе, все переформатировано. Тяжелая, легкая атлетика, Паралимпийских комитет. Мы провели реформу антидопингового комитета. Приняли на работу двух инспекторов, предложенных WADA (Всемирное антидопинговое агентство — ред.)».

Мутко отметил, что по статистике Британского антидопингового агентства, за прошедший год нарушений у российских спортсменов «практически нет, а смотрите на табло — наши спортсмены побеждают, как [прыгунья в высоту Мария Ласицкене] Кучина, например».

22 июня Бах заявил о том, что не позднее осени к России будут применены санкции за использование допинга на Олимпийских играх в Сочи.

«У нас сложилось впечатление, что некоторые люди в России думают, будто при планировании решений проблем в будущем прошлое забудется… Мы ясно дали понять, что за прошлое — то, что там случилось — нужно ввести санкции», — отметил глава Международного олимпийского комитета.