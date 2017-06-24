Мемория. Вера Оболенская

24 июня 1911 года родилась Вера Оболенская, русская княгиня, героиня движения Сопротивления во Франции.

Личное дело

Вера Аполлоновна Оболенская (1911-1944) родилась в Баку в семье бакинского вице-губернатора Аполлона Аполлоновича Макарова. В 1920 году, когда ей было девять лет, Макаровы, бежав от революции и Гражданской войны, перебрались в Париж.

После окончания школы Вики, как называли ее домашние, стала работать манекенщицей. В то время на этом поприще в Париже подвизались многие русские барышни. Модные дома ценили русских моделей за «породистую» внешность и манеры, а также за то, что нужда заставляла их соглашаться на самые скромные оклады.

Манекенщицей Вики проработала недолго. Благодаря знанию языков, ей вскоре удалось устроиться секретарем в контору состоятельного парижанина Жака Артюиса. К тому времени ее отец Аполлон Макаров уехал в Америку, пообещав впоследствии выписать туда жену и дочь, однако так этого обещания и не сдержал. Вики осталась единственной кормилицей семьи - работая секретарем, она содержала мать и тетю.

В 1937 году Вера вышла замуж за князя Николая Оболенского - сына бывшего градоначальника Санкт-Петербурга и дочери светлейшего князя Дадиани Мингрельского. В отличие от большинства русских эмигрантов в Париже, едва сводивших концы с концами, князь жил относительно безбедно и даже, как про него шутили, «был одним из немногих русских, кто мог ездить в такси, не сидя за рулем».

В 1940 году, после того, как Германия оккупировала Францию, Вера Оболенская вместе с мужем вступила в Движение Сопротивления и вошла в подпольный кружок Organisation Civile et Militaire (OCM; «Гражданская и военная организация»). В подполье ее знали од псевдонимом «Вики». По воспоминаниям соратников, «она не могла допустить мысли, что оккупация водворится надолго; для нее это был преходящий эпизод в истории; против оккупации необходимо было бороться и бороться тем более неукоснительно, чем борьба становилась труднее».

ОСМ занималась разведкой, а также организовывала побеги британских военнопленных и сбитых над Франций летчиков и их переправку за границу. Оболенская была генеральным секретарем организации: она отвечала за связь с другими подпольными группами и координацию совместных действий. Через два года ОСМ стала самой крупной организацией Сопротивления, в ней числились тысячи участников.

В конце 1942 года был арестован основатель ОСМ Жак Артюис, позже он погиб в концлагере. Организацию возглавил полковник Альфред Туни, Вики стала его правой рукой. В 1943 году организация стала работать и с советскими военнопленными. Нацисты пытались внедрить своего агента в организацию, но благодаря Вики эта попытка была сорвана.

В октябре 1943 года был арестован один из главных руководителей ОСМ Ролан Фаржон. В его кармане нашли квитанцию оплаченного им телефонного счета с адресом его конспиративной квартиры, в которой в ходе обыска были обнаружены адреса тайных почтовых ящиков в разных городах, имена участников организации и их конспиративные клички.

Вера Оболенская была арестована 17 декабря 1943 года на конспиративной квартире.

В июле 1944 года после высадки союзников в Нормандии она была перевезена в Берлин, в тюрьму на Барним-штрассе. 4 августа 1944 года Вера Оболенская была гильотинирована в тюрьме Плетцензее. Ее обезглавленное тело впоследствии так и не было найдено и опознано.

У Веры Оболенской нет могилы, но ее имя написано на мемориальных досках и на могиле ее мужа на кладбище Сент-Женевьв де Буа.

Чем знаменита

Вера Оболенская

Вера Оболенская –русская героиня французского Сопротивления, отдавшая жизнь во имя свободы своей новой родины и с честью выдержавшая все допросы, пытки и смертный приговор.

В тюрьме Вики какое-то время удавалось вводить гестаповских следователей в заблуждение, а потом она вообще отказалась давать какие-либо показания. Следователи гестапо прозвали ее «Prinzessin — ich weiß nicht» («Княгиня — ничего не знаю»).

Однажды немецкий следователь спросил ее, почему русские эмигранты-антикоммунисты оказывают сопротивление Германии, воюющей против коммунизма, и предложил помочь им бороться с «общим врагом на Востоке». На это Вики ответила: «Цель, которую вы преследуете в России, — разрушение страны и уничтожение славянской расы. Я русская, но выросла во Франции и здесь провела всю свою жизнь. Я не предам ни своей родины, ни страны, меня приютившей».

После того, как Вере Оболенской вынесли смертный приговор, ей было предложено написать прошение о помиловании, но она отказалась.

Французское правительство удостоило Веру Оболенскую высших наград страны: Военного креста с пальмовой ветвью, медали Сопротивления и ордена кавалера Почетного легиона.

О чем надо знать

Подвиг княгини Оболенской оценили и в СССР. Ее имя вошло в список «группы соотечественников, проживавших во время Великой Отечественной войны за границей и активно боровшихся против гитлеровской Германии». В 1965 году указом Президиум Верховного Совета СССР Вера Оболенская была посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени.

При этом образ героини французского сопротивления советские власти пытались политизировать, придать ее убеждениям «совпатриотическую» направленность. Так, например, в статье, напечатанной в 1964 году в «Огоньке», говорилось о ее «мечте вернуться на родину», которой она якобы поделилась в тюрьме на Барним-штрассе со своей сокамерницей, русской женщиной-врачом. Однако, из воспоминаний Жаклин Рамей известно, что сокамерницей Вики в этой тюрьме была голландская немка.

Ее муж Николай Оболенский утверждал: «При всем том, что СССР во время войны был союзником Запада, Вики никогда не хотела возвращаться в Советский Союз. Никогда!»…

В 50-х годах Оболенский на собственные средства издал небольшую книжку на французском языке «Вики-1911-1944- Воспоминания и Свидетельства», в которую вошли выдержки из мемуаров уцелевших руководителей и членов «О.С. М.». Сборником заинтересовались советские кинематографисты, выразившие желание снять о Вики фильм. Оболенский, однако, не дал своего согласия на это, опасаясь идеологических искажений.

Прямая речь

Из специального приказа от 6 мая 1946 года фельдмаршала Б. Монтгомери: «Этим своим приказом хочу запечатлеть мое восхищение перед заслугами Веры Оболенской, которая в качестве добровольца Объединенных Наций отдала свою жизнь, дабы Европа снова могла быть свободной».

Соратница Вики Жаклин Рише-Сушер: «Она все принимала от жизни — и боль, и радость; она каким-то глубоким чутьем угадывала, что ей уготовано судьбой и то, какой ценой за это придется платить. Вики была безупречно честной перед самой собой, никогда не предавалась самообману в отношении своих чувств и поступков... Она слишком любила жизнь, чтобы не искать в ней смысла, и ее нередко преследовала мысль, что вдруг ей не удастся себя проявить. А когда проявила — это и выразилось в ее полном самопожертвовании».

Из воспоминаний Жаклин Рамей, относящимся к последним дням Вики в тюрьме на Барним-штрассе: «Мы знали, что накануне казни приговоренных к смерти помещают в подвальное помещение. Сколько раз мы слышали их отчаянные крики! На заре их увозили в Плетцензее на маленьком грузовичке, который мы иногда видели на нашем дворе. Но тогда нам в голову не пришло, что когда Вики, спускаясь по лестнице, повстречалась с заключенным, которому удалось передать нам от нее привет, она увидела в этом возможность скрыть от нас истинную причину своего исчезновения. Сама лишенная дружеской поддержки в момент самого тяжкого из всех испытаний, она не позволила себе расслабиться; ее первая мысль была о том, как бы нас успокоить, чтобы нас не преследовала мысль о ее страшной смерти, навстречу которой она твердо шла, не теряя самообладания, умея и тут схватить на лету подвернувшийся случай».

3 факта о Вере Оболенской

Когда Вики избрали генеральным секретарем ОСМ, ей присвоили звание лейтенанта Французской армии.

Муж Вики Николай Оболенский после ее гибели больше так больше и не женился, а в 1961 году стал священником.

В ноябре 2000 года президент России Владимир Путин посетил кладбище Сен-Женевьев-де-Буа и возложил цветы на могилы Ивана Бунина и княгини Веры Оболенской.

Материалы о Вере Оболенской

Флам Л.C. «Вики. Княгиня Вера Оболенская»

Вики Оболенская

Статья о Вере Оболенской в Википедии