Сторонники президента попытались прорваться в парламент Венесуэлы

В Венесуэле группа сторонников президента Николаса Мадуро напала на депутатов Национальной ассамблеи, которые считают незаконным распоряжение главы государства о роспуске парламента. Об этом сообщается на сайте Национальной ассамблеи.

В результате нападения ранения получили четыре человека.

Нападение на депутатов произошло, когда они проводили мирную акцию протеста против учредительного собрания, которое созвал Мадуро.

Кроме этого атакующие таранили дверь парламента на мотоциклах, разрисовали стены и двери, поджигали петарды, а также «угрожали сотрудникам парламента палками, трубами и камнями».

На стенах здания они написали «Чавес жив» и «У вас есть35 дней».

В начале месяца Мадуро объявил о роспуске парламента и проведении референдума по конституционной реформе.

Он созвал учредительное собрание для подготовки новой конституции. Парламентарии считают это решение незаконным.

В акциях протеста на улицах Венесуэлы с апреля погибли 75 человек.