Главу «Почты России» могут сменить в течение недели

Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов в конце следующей недели может лишиться должности. Его контракт истекает 1 июля, на пост руководителя почтовой службы помимо Страшнова рассматриваются еще четыре кандидата, сообщили ТАСС источники в правительстве и телекоммуникационной отрасли.

В списке кандидатов на этот пост два заместителя министра экономического развития — Станислав Воскресенский и Николай Подгузов.

По словам одного из источников, Воскресенский, отвечающий в министерстве за продвижение интересов страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сможет использовать свой опыт работы в Кремле и правительстве для реформирования «Почты России».

«Почта России» — одна из крупнейших компаний в стране с примерно 350 тысячами сотрудников.