Кремль заказал масштабные исследования об отношении россиян к Навальному

После протестных акций 12 июня Кремль заказал у социологических служб ВЦИОМ и ФОМ масштабные исследования, посвященные отношению россиян к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом BBC рассказали социологи и участники опросов.

Помимо опросов среди жителей страны социологи ФОМ, например, провели исследование на фокус-группах из молодых москвичей в возрасте 15-17 лет.

В течение нескольких часов подростков спрашивали об отношении к политической ситуации в стране, митингам и Навальному.

Как рассказал изданию гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, опросы показали, что действия полиции на митинге 12 июня в Москве вызвали у респондентов разногласия.

При этом «мнение старшего и среднего поколения — задержания участников несанкционированных гуляний сторонников Навального были правильными и обоснованными», — отметил социолог.