Иосиф Пригожин заявил о вымогательстве 1 млн долларов за возможность ездить на Украину

Продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин рассказал в эфире «России-24» о том, что ему звонили из Киева и вымогали 1 млн долларов, чтобы не попасть в список невъездных россиян. Об этом сообщает ТАСС.

«Если бы мы заплатили некоей группе людей деньги, мы бы ни под какие санкции не подпали, потому что для них это бизнес. Один миллион», — заявил Пригожин.

При этом ему и Валерии украинские власти запретили въезд в страну еще в августе 2015 года.

Ранее Пригожин о вымогательстве не говорил.

Всего Служба безопасности Украины закрыла въезд почти 140 российским артистам, некоторые из них узнавали о запрете посещения страны лишь по прибытии.

Причиной была их поддержка присоединения Крыма либо ополченцев на востоке Украины.