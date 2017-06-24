24 июня 2017, 10:05
Катар отказался выполнять ультиматум соседей по региону
Катар назвал нереалистичными требования, которые выдвинули Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн для возобновления сотрудничества с эмиратом. Об этом говорится в заявлении правительства Катара, сообщает Al Arabiya.
Ранее соседи Катара по региону выдвинули стране требования из 13 пунктов, среди которых закрытие медиахолдинга Al Jazeera, сворачивание военного сотрудничества с Ираном и Турцией.
Как заявил пресс-секретарь правительства Катара шейх Саиф аль-Тани, «нелегальная блокада не имеет никакого отношения к борьбе с терроризмом, она связана с ограничением суверенитета Катара и вмешательством в нашу внешнюю политику».
Чиновник отметил, что правительство готовит ответ на требования соседей.
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