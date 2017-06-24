Катар отказался выполнять ультиматум соседей по региону

Катар назвал нереалистичными требования, которые выдвинули Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн для возобновления сотрудничества с эмиратом. Об этом говорится в заявлении правительства Катара, сообщает Al Arabiya.

Ранее соседи Катара по региону выдвинули стране требования из 13 пунктов, среди которых закрытие медиахолдинга Al Jazeera, сворачивание военного сотрудничества с Ираном и Турцией.

Как заявил пресс-секретарь правительства Катара шейх Саиф аль-Тани, «нелегальная блокада не имеет никакого отношения к борьбе с терроризмом, она связана с ограничением суверенитета Катара и вмешательством в нашу внешнюю политику».

Чиновник отметил, что правительство готовит ответ на требования соседей.