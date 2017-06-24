Путин посоветовал журналистам не обижать героев репортажей

Президент России Владимир Путин прилетел в Крым и посетил детский лагерь «Артек», сообщает пресс-служба Кремля.

Во время общения с детьми, как отмечает «Интерфакс», девочка из Донецка рассказала, что она попала в медиаотряд.

Путин на это заявил: «Смотри, здесь очень много журналистов. Как ты думаешь, чем они могли бы тебе помочь, тебе и другим ребятам, которые из других отрядов здесь сейчас отдыхают?».

Когда девочка ответила, что «они бы смогли нам рассказать о том, как правильно писать статьи, как правильно, под каким углом снимать репортажи», Путин дополнил ее мысль.

«По каким критериям оценивать события, вот мне кажется это очень важно. Может быть, это самое главное, правда? И делать так, чтобы вот как здесь одна (участница) из "Артека" сказала, чтобы было не обидно тем, в отношении кого они делают и пишут свои репортажи, да?» — сообщил президент.

Собеседница с ним согласилась.