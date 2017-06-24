Кандидат на пост канцлера Германии заявил об авторитаризме Путина и Трампа

Кандидат на пост канцлера Германии, лидер Социал-демократической партии Мартин Шульц призвал к укреплению Евросоюза на фоне того, что лидеры США, Турции и России «ведут себя как авторитарные правители». Об этом сообщает Reuters.

«Сейчас очень важно, чтобы Европа обновлялась и становилась сильнее. Не только на словах, но и в области конкретной политики», — заявил Шульц.

7-8 июля в немецком Гамбурге пройдет саммит лидеров стран «большой двадцатки» (G20).

Шульц в связи с этим заявил: «Кое-кто из G20 ведет себя как авторитарные правители: турецкий президент Эрдоган, российский президент Путин и, также, американский президент Трамп».

Выборы главы немецкого правительства пройдут в сентябре 2017 года.