Серебренников рассказал о столкновении с репрессивной машиной

Художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр», основатель театральной компании «Седьмая студия» Кирилл Серебренников заявил «Комсомольской правде», что он и его коллеги столкнулись «с гигантской машиной достаточно репрессивного свойства».

У Серебренникова, а также в «Гоголь центре» и у бывших руководителей «Седьмой студии» в мае прошли обыски.

Театралов подозревают в незаконном обналичивании бюджетных средств. Сам Серебренников настаивает, что деньги пошли на многочисленные постановки.

Следствие считает, что в 2012 году тогдашний руководитель «Гоголь-центра» Алексей Малобродский вместе с гендиректором организации Юрием Итиным и бухгалтером Ниной Масляевой похитили часть средств, выделенных на развитие театра.

Все трое находятся под арестом, Серебренников проходит по делу как свидетель.

«Очень хрупкие, беззащитные, честные люди сейчас дают какие-то объяснения, ходят к адвокатам, подвергаются обвинениям, у них устраивают обыски, обыскивают их и их родителей, кто-то даже сидит за решеткой, как Алексей Малобродский. Они работали три года с утра до ночи в очень плотном режиме, чтобы провести более 100 мероприятий», — отметил Серебренников.