От отравления суррогатом в Сергиевом Посаде скончался пятый пострадавший

Из одиннадцати человек, госпитализированных с отравлением суррогатным алкоголем в Подмосковье, на сегодняшний день погиби пятеро. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке СК.

«Сегодня в больнице скончался пятый пострадавший», — сказали там.

Все отравившиеся пили суррогатный алкоголь в одной квартире в Сергиевом Посаде. Утром 21 июня один из собутыльников скончался, остальных отвезли в реанимацию.

По версии следствия, канистру с, предположительно, метиловым спиртом компании подарил некий мужчина.

Ведется его розыск.