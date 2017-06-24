24 июня 2017, 11:35
От отравления суррогатом в Сергиевом Посаде скончался пятый пострадавший
Из одиннадцати человек, госпитализированных с отравлением суррогатным алкоголем в Подмосковье, на сегодняшний день погиби пятеро. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке СК.
«Сегодня в больнице скончался пятый пострадавший», — сказали там.
Все отравившиеся пили суррогатный алкоголь в одной квартире в Сергиевом Посаде. Утром 21 июня один из собутыльников скончался, остальных отвезли в реанимацию.
По версии следствия, канистру с, предположительно, метиловым спиртом компании подарил некий мужчина.
Ведется его розыск.
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