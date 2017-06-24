В Ухте не нашли нарушений в использовании студентов для учений по разгону митингов

Прокуратура города Ухта в республике Коми признала законным привлечение студентов местного горно-нефтяного колледжа к учениям по разгону митингов. Об этом пишет Komionline.ru.

5 мая группу студентов колледжа использовали в качестве массовки, на которой омоновцы отрабатывали действия по разгону акции протеста.

Среди студентов были и несовершеннолетние.

Мероприятие проходило в игровой форме, насилия со стороны полицейских прокуратура не отметила.