24 июня 2017, 13:32
В Ухте не нашли нарушений в использовании студентов для учений по разгону митингов
Прокуратура города Ухта в республике Коми признала законным привлечение студентов местного горно-нефтяного колледжа к учениям по разгону митингов. Об этом пишет Komionline.ru.
5 мая группу студентов колледжа использовали в качестве массовки, на которой омоновцы отрабатывали действия по разгону акции протеста.
Среди студентов были и несовершеннолетние.
Мероприятие проходило в игровой форме, насилия со стороны полицейских прокуратура не отметила.
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